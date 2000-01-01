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Эта работа, за которую в Израиле платят больше всего 25.12 08:01   MIGnews.com

Эта работа, за которую в Израиле платят больше всего

Портал  allJobs опубликовал  доклад о состоянии трудового рынка в Израиле.

В докладе есть данные о том, в каких сферах - наибольший спрос на рабочую силу, сколько времени необходимо для того, чтобы найти работу в Израиле, и -  где в Израиле самые высокие зарплаты.

В основе  доклада лежит проект “Сколько вы стоите”, основанный на данных более 300 тысяч пользователей портала. Также опубликованы данные о самой высокооплачиваемой и самой низкооплачиваемой работе в Израиле.

Самая высокооплачиваемая работа в Израиле - дизайнера программного обеспечения, с зарплатой  32 370 шекелей. За ней следует должность архитектора структуры аппаратных средств, с зарплатой 29 830 шекелей.

На третьем месте - глава группы разработки с 28 270 шекелями. Другие выгодные позиции - разработчик алгоритмов - 24 970 шекелей, менеджер программного обеспечения  - 24 700 и инженер программного обеспечения - 23 700 шекелей.

Самые низкие зарплаты в Израиле у кассиров — 5 630 шекелей в месяц, упаковщиков — 5 810, опекунов больных и сиделок — 5 870, консультантов дисциплинарно-исправительных учреждений  - 5 930.

Данные доклада показывают, что средняя зарплата в Израиле в 2018 году составила 11 300 шекелей в месяц - 12 990 шекелей для мужчин, 9 380 шекелей для женщин. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет 38%.

В центре страны зарплаты составляют  12 240 шекелей в месяц, на севере - 10 540, на юге - 9 440.

Доклад показывает, что наибольший рост количества рабочих мест отмечен в сфере кибер-безопасности и информационной безопасности (30%), розничной торговли (28%), информационных систем (20%) и юридических услуг (18%).

Наиболее резкое снижение спроса на новых работников зафиксировано в сфере спорта и физической культуры (25%), туризма и отелей (24%), искусств, развлечений и медиа (19%) и охраны (17%).

Спрос, однако, не всегда совпадает с предложением: в 2018 году allJobs получил  2 288 554 резюме претендентов на административные должности, 1 788 885 резюме на должности общего характера,  1 730 445 резюме на должности в продажах и 1 636 647 резюме на должности в финансах. На должности в программном обеспечении было получено  785 559 резюме.

Время поиска работы в Израиле в 2018 году составляло в среднем 3,4 месяца  быстрее всего работу можно найти в сфере продаж (3 месяца) и в курьерских службах или шоферам (2,7 месяца).

Доклад также показывает интригующую особенность поведения израильтян - 56% ищут работу, несмотря на то, что постоянно работают, и только 27% говорят, что любят свою работу. 63% приезжают на работу на своей машине и лишь 30% пользуются общественным транспортом. Самая большая мечта израильского работника - работать из дома. Такое условие является даже более предпочтительным, чем служебный автомобиль.


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