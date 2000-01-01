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Эстония заинтересовалась покупкой израильских ракет | Фото:26.06 07:07   MIGnews.com

Эстония заинтересовалась покупкой израильских ракет

EuroSpike, совместно принадлежащий израильской компании оборонной электроники Rafael Advanced Defense Systems Ltd. и немецким компаниям Rheinmetall Group и Diehl Defense, будет поставлять эстонской армии противотанковые ракеты Spike.

Об этом информирует портал Globes.

По данным источников, стоимость сделки оценивается в 40 миллионов евро, и эстонская армия получит первые ракеты Spike в начале следующего года.

Договор о сделке был подписан несколько дней назад агентством государственных закупок Эстонии и EuroSpike.

Соглашение рассчитано на поставку ракет в течение семи лет, и количество закупаемых ракет может быть увеличено в соответствии с требованиями и оперативными потребностями эстонской армии.

Источники в обороне подтвердили детали сделки Globes.

Вскоре Rafael надеется заключить соглашение о продаже ракет Spike индийской армии на сумму более 500 миллионов долларов. Однако в последнее время в СМИ просачивается информация о том, что Индия вновь передумала покупать ракеты.


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