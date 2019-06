26.06 06:15 MIGnews.com

McDonald’s стал победителем тендера в Израиле

Израильская компания McDonald's выиграла тендер на эксплуатацию своих ресторанов быстрого питания в международном аэропорту "Бен-Гурион", несмотря на протесты израильских поселенцев.Об этом во вторник, 25 июня, пишет The Times of Israel Управление аэропортов Израиля объявило в воскресенье о том, что ресторан будет работать в аэропорту в течение следующих семи лет.Рестораны – в зале вылета и Sky Hall в Терминале 3 и в зале вылета в Терминале 1 – в настоящее время обслуживаются израильской франшизой Burger Ranch.Как известно, ранее лидеры израильских поселенцев организовали кампанию с призывом к бойкоту McDonald’s, обвинив руководство крупной сети в нежелании открывать свои заведения общественного питания в Иудее и Самарии.Израильский McDonald's возглавляет Омри Падан, основатель Peace Now, который рассматривает поселения как одно из самых больших препятствий на пути решения проблемы двух государств. В 2013 году Падан заявил, что не будет открывать филиал в новом торговом центре в Ариэле, поскольку тот расположен в Иудее и Самарии.