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Израильская сеть Cofix расширит свою деятельность 25.05 10:01   MIGnews.com

После дебюта в Москве: Cofix идет в Европу

После того как израильская сеть кофеен Cofix Group открыла шесть заведений в Москве, компания решила расширить свою деятельность в 10 других странах Европы к 2021. Для того чтобы продвигать свою работу за рубежом руководство наняло группу инвесторов и создала холдинговую компанию.

В группу инвесторов входят те же лица, которые занимаются работой Cofix в РФ. В Москве открылась первая в России кофейня израильской сети Cofix в октябре прошлого года.

Из шести филиалов в Москве – два в подчинении израильской компании, а четыре другие находятся под руководством франчайзинговой.

Компания планирует открыть кофейни в двух европейских странах уже в следующем году, однако пока руководство не решило в каких именно. В период с 2019 по 2021 Cofix намерена открыться в 10 странах Европы.

Согласно плану компания не планирует открывать новые кофейни на основном рынке в Израиле или же в США и Турции. В общей сложности в Израиле насчитывается 113 кофеен Cofix и 29 продуктовых магазинов Super Cofix.
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