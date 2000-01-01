24.12 15:26 MIGnews.com
Катар передал деньги Газе
Во вторник, 24 декабря, стало известно, что катарские посланники доставляли наличные в сектор Газа.
Об этом сообщила радиостанция Галей ЦАХАЛ.
Уточняется, что каждая семья получит по 100 долларов. В общей сложности Катар выделил 7,5 миллионов долларов.
Катарские деньги регулярно распределяются среди граждан Газы через почтовое отделение. Ранее Катар подтвердил, что помощь Газе будет предоставляться минимум до марта 2020 года.
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