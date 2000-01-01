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Катар передал деньги Газе | Фото:24.12 15:26   MIGnews.com

Катар передал деньги Газе

Во вторник, 24 декабря, стало известно, что катарские посланники доставляли наличные в сектор Газа.

Об этом сообщила радиостанция Галей ЦАХАЛ.

Уточняется, что каждая семья получит по 100 долларов. В общей сложности Катар выделил 7,5 миллионов долларов.

Катарские деньги регулярно распределяются среди граждан Газы через почтовое отделение. Ранее Катар подтвердил, что помощь Газе будет предоставляться минимум до марта 2020 года.


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