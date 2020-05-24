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Иранские танкеры с топливом добрались до Венесуэлы | Фото:24.05 12:42   MIGnews.com

Иранские танкеры с топливом добрались до Венесуэлы

Иранские танкеры c топливом добрались до экономической зоны Венесуэлы.

Об этом сообщает информационное агентствo Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства страны.

"Сегодня, как никогда, узы дружбы и братства между двумя странами прочны и глубоки. Спасибо Вооруженным силам за сопровождение", – сказано в сообщении диппредставительства Венесуэлы.



В субботу, в территориальные воды вошел первый танкер. Позже министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек Эль-Айссами отметил, что все корабли "родственной Исламской Республики Иран находятся в исключительной экономической зоне Венесуэлы.

Пять танкеров с 1,5 млн баррелей топлива отправились из Ирана в Венесуэлу на прошлой неделе. Что примечательно, оба государства находятся под санкциями США.

Соединенные Штаты Америки обещали блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. Не исключено, что будут введены санкции против экипажей судов.


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