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Продажа радаров принесла Израилю миллиарды долларов | Фото:24.02 11:08   MIGnews.com

Продажа радаров принесла Израилю миллиарды долларов

Согласно данным финансовой работы компании Israel Aerospace Industries, только продажа радаров к системам ПРО "Железный купол" и "Праща Давида" принесла ей два миллиарда долларов США.

Об этом в субботу, 24 февраля сообщается на сайте компании.

Сто таких радаров к системам, обеспечивающим два уровня эффективной противоракетной обороны, были проданы девяти странам мира, включая Государство Израиль, а также Канаду, Индию и др., говорится в опубликованных документах.

Отметим, что в ближайшее время эта сумма должна возрасти, поскольку переговоры о закупке радаров ведет еще одна страна – Чехия.

Радары, производимые израильской стороной, могут использоваться для идентификации и перехвата не только потенциально опасных баллистических ракет, но также и беспилотных летательных аппаратов и даже самолетов.
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