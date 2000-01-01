24.02 11:08 MIGnews.com

Продажа радаров принесла Израилю миллиарды долларов

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Согласно данным финансовой работы компании Israel Aerospace Industries, только продажа радаров к системам ПРО "Железный купол" и "Праща Давида" принесла ей два миллиарда долларов США.Об этом в субботу, 24 февраля сообщается на сайте компании.Сто таких радаров к системам, обеспечивающим два уровня эффективной противоракетной обороны, были проданы девяти странам мира, включая Государство Израиль, а также Канаду, Индию и др., говорится в опубликованных документах.Отметим, что в ближайшее время эта сумма должна возрасти, поскольку переговоры о закупке радаров ведет еще одна страна – Чехия.Радары, производимые израильской стороной, могут использоваться для идентификации и перехвата не только потенциально опасных баллистических ракет, но также и беспилотных летательных аппаратов и даже самолетов.