"США вредят себе и всему миру"

Америка своими действиями наносит ущерб не только Китаю и собственным интересам, но и всему миру, об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.
Она заверила, что Китай не будет просто наблюдать со стороны за тем, как кто-то вредит интересам страны. Пекин готов защитить свои законные права и интересы
Дипломат акцентировала, что "США игнорируют правила ВТО, игнорируют усиление Китаем защиты прав интеллектуальной собственности, игнорируют мнение довольно обширного делового сообщества, не считаются с мнением других", пишут Известия.
Она назвала это образцом односторонних действий и торгового протекционизма. "Китай многократно заявлял, что не хочет участвовать в торговых войнах, но также и не боится этих войн, у нас достаточно уверенности и возможностей для ответа на любые вызовы", - отметила она.
Чуньин надеется, что американские власти примут правильное решение, "которое не втянет в опасную ситуацию торгово-экономические отношения стран".