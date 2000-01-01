Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`США вредят себе и всему миру` 23.03 21:17   MIGnews.com

"США вредят себе и всему миру"

Америка своими действиями наносит ущерб не только Китаю и собственным интересам, но и всему миру, об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Она заверила, что Китай не будет просто наблюдать со стороны за тем, как кто-то вредит интересам страны. Пекин готов защитить свои законные права и интересы

Дипломат акцентировала, что "США игнорируют правила ВТО, игнорируют усиление Китаем защиты прав интеллектуальной собственности, игнорируют мнение довольно обширного делового сообщества, не считаются с мнением других", пишут Известия.

Она назвала это образцом односторонних действий и торгового протекционизма. "Китай многократно заявлял, что не хочет участвовать в торговых войнах, но также и не боится этих войн, у нас достаточно уверенности и возможностей для ответа на любые вызовы", - отметила она.

Чуньин надеется, что американские власти примут правильное решение, "которое не втянет в опасную ситуацию торгово-экономические отношения стран".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:51
Ле Пен заявила о "катастрофической слепоте" Макрона
20:23
Лондонский метро-террорист приговорен к пожизненному
19:55
Теракт в Афганистане, 14 погибших
19:29
Нетаниягу осудил теракт во Франции
19:23
ЕС будет принимать дальнейшие меры против РФ
18:58
Хакеры из Ирана взломали серверы ООН и властей США
18:19
Суд Испании обвинил 13 политиков в подготовке госпереворота
17:55
Макрон прокомментировал отравление Скрипаля
17:28
Мэр Иерусалима "на пути к важному решению"
15:56
Теракт в супермаркете: исламист ликвидирован полицейскими
15:49
Латвия задумалась о высылке послов РФ из страны
15:13
Саудовский принц: Джаред Кушнер – у меня в кармане
14:52
Теракт во Франции: заложников отпустили
14:47
У Посольства США пройдет акция протеста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus