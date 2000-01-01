23.03 10:34 MIGnews.com

США запустили пошлины на сталь и алюминий

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В пятницу, 23 марта, в США вступили в силу пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом из соответствующего списка исключили продукцию из Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, Австралии и ряда стран Евросоюза. Однако этот список может меняться, окончательное решение по этим странам должны принять до 1 мая. Об этом говорится в распространённой документации Белого дома."Сборы вводятся в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. "Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 пятницы 23 марта 2018 года", - говориться в сообщении.Между тем хоть пошлины и не будут пока применяться по отношению к ранее озвученным государствам, но Белый дом оставил за собой возможность, которая при необходимости дает ему право устанавливать квоты на сталь и алюминий.Также в администрации президента подчеркнули, что остальные страны, в отношении которых уже начали действовать таможенные сборы, могут по примеру других обсудить с Соединенными Штатами вопрос об исключении их из списка.О планах Трампа ввести пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности стало известно еще 8 марта. Тогда 45-й президент указал, что они начнут действовать спустя 15 дней.