23.02 17:29 MIGnews.com

Иерусалим получит ассигнование в размере 700 млн. шекелей

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После долгих переговоров назначенная премьер-министром Биньямином Нетаниягу рабочая группа во главе с генеральным директором министерства главы правительства Эли Грунером достигла договорённости о муниципальном бюджете Иерусалима на 2017 год.В соответствии с соглашением, правительство выделит иерусалимскому муниципалитету 700 млн шекелей.Достижение соглашения стало возможным вследствие привлечения ресурсов министерств к увеличению поддержки городу.В последние дни рабочая группа под руководством Грунера проводила интенсивные обсуждения с министерствами внутренних дел, образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и спорта, туризма и министерства по делам Иерусалима. В результате эти министерства приняли решение выделить целевые средства на нужды города.По поручению Грунера будет создана рабочая группа во главе с гендиректором МВД, в которую войдут представители министерств главы правительства, финансов и по делам Иерусалима, которые завершат начатую работу по подготовке окончательного проекта договора, рассчитанного на несколько лет, и представит свои рекомендации министрам до празднования Дня Иерусалима, т.е. до 24.5.17.Гронер приветствовал соглашение:"Иерусалим – город, бесспорно обладающий особым символическим значением. Данный бюджет призван укрепить Иерусалим не только как столицу еврейского народа, но и как сионистский центр, жители которого хотят остаться в нем, развиваться в нем. Любое правительство должно решать эту задачу.Я благодарю министра финансов, министра по делам Иерусалима, мэра Иерусалима, а также моих коллег, генеральных директоров правительственных органов и иерусалимской мэрии, трудившимся ради выполнения этой важной цели".