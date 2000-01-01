23.02 10:33 MIGnews.com

В Израиле на неделю увеличат отпуск по рождению ребенка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета Рахель Азария (Кулану) внесла на рассмотрение законопроект об улучшении положения матерей.В Израиле - самый высокий уровень рождаемости среди стран OECD, и самый высокий уровень занятости среди женщин. Условия трудового рынка, однако, не отвечают нуждам молодых матерей.Согласно проекту Азарии, уже в 2017 году отпуск по рождению ребенка будет увеличен на неделю - до 15 недель. В дополнение к этому, в течение шести месяцев будет принято решение о дальнейшем увеличении оплачиваемого отпуска.В случае, если речь идет о студенческой семье, и мать должна вернуться к учебе, ее часть отпуска по рождению будет предоставляться отцу.Глава Кулану, министр финансов Моше Кахлон заявил: “Реформа даст возможность ребенку проводить больше времени с родителями, а родителям - встретить вызов работы, учебы, жизни. Исследования показывают, что на раннем этапе каждая неделя чрезвычайно важна для младенца. То, что мы делаем сегодня - это долгосрочная инвестиция в израильское общество”.