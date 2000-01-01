22.12 21:40 MIGnews.com

От наличных к пластику

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Накануне вступления в силу закона об ограничении использования наличных, банки «Леуми» и «Иерусалим» вышли с совместным проектом — зарплатные пластиковые карты (PrePaid) для работников, которым до сих пор заработная плата выплачивалась в виде банковских чеков или наличными.Зарплатные карты выдаются с нулевым балансом. На их счету не размещается кредитный лимит или овердрафт. По умолчанию они предназначаются только для перечисления заработной платы. Наличие кредитного лимита или овердрафта исключается само собой.Банки предлагают своим бизнес клиентам зарплатные карты, деньги на которые будут перечисляться прямо с банковского счета работодателя. Необходимость в подобной карте существует, так как у многих наемных работников нет банковского счета, и они получают зарплату либо чеком, либо наличными. Согласно оценкам, речь идет примерно о миллионе работников, объемы использованиями которыми наличных оцениваются в 40 миллиардов шекелей.Зарплатные карты обладают всеми ключевыми опциями, обязательными для любой пластиковой карты. Банки предлагают карту Easyway, которой можно оплачивать товары и услуги в Израиле и за границей. Кроме того, карта позволяет получать наличные в банкоматах в Израиле и за границей. Наполнить карту можно только путем перевода зарплаты со счета работодателя.Пользование картой позволяет работнику не пребывать в отделение банка для того, чтобы обналичить чек. С другой стороны, введение в оборот зарплатных карт улучшает возможности контроля доходов населения со стороны налоговых органов.Закон об ограничении использования наличных, вступающий в силу начале 2019 года, вводит запрет на оплату наличными при заключении сделки на сумму свыше 11.000 шекелей между частным лицом и бизнесом или свыше 50.000 шекелей между частными лицами.