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Израиль возобновил подачу электроэнергии в ПА | Фото:22.01 17:01   MIGnews.com

Израиль возобновил подачу электроэнергии в ПА

Государственная электроэнергетическая компания Израиля сообщила в среду, 22 января, что возобновила подачи электроэнергии Палестинской администрации после того, как ПА выплатила более половины долга.

В сентябре Электрическая компания Израиля начала сокращать подачу элеткроэнергии в отдельных частях ПА из-за долга в 1,7 млрд шекелей (500 млн долларов США) Палестинского органа по Иудее и Самарии.

В среду компания заявила, что получила от Палестинской администрации 920 миллионов шекелей.

"Электрическая компания прекратит отключение электроэнергии из-за погащения долгов", - говорится в заявлении. Компания также проведет дальнейшие переговоры с дистрибьютором электроэнергии и Палестинской администрацией о погашении оставшейся части средств.

Председатель МЭК Ифта Рон-Тал назвал оплату "значительным шагом в сокращении долгов", добавив, что его компания работает над "повышением качества поставок". Электричество отключалось на несколько часов в день в некоторых районах Рамаллы и других населенных пунктах в Иудее и Самарии.


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