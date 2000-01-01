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Кипр призвал Израиль и ряд стран создать союз против Турции | Фото:21.12 10:06   MIGnews.com

Кипр призвал Израиль и ряд стран создать союз против Турции

Президент Кипра Никос Анастасиадис связался с лидерами Израиля, Египта, Ливана и Греции по поводу совместных дипломатических действий в противовес сделке по разделу морских границ, заключенной между Турцией и Ливией.

Об этом он сообщил в пятницу, 20 декабря, передает The Times of Israel.

По словам Анастасиадеса, совместные действия не включают военное противостояние, а скорее представляют собой дипломатические усилия, нацеленные на нивелирование соглашения, которое считается незаконным.

Он подчеркнул, что сделка по разделу морских границ была осуждена арабскими странами и некоторыми государствами-членами ЕС. А объявление о конкретных действиях он анонсировал на ближайшее время.

В свою очередь, представитель правительства Кипра сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в телефонном разговоре с Анастасиадесом призывал Кипр, Грецию и Израиль срочно заключить договор о начале строительства трубопровода East Med.

Турция считает, что сделка с Ливией, предоставляет ей экономические права на обширную полосу восточного Средиземноморья. Но другие страны региона утверждают, что соответствующее соглашение незаконно обрезает их собственные экономические зоны и препятствует правам на разведку углеводородов на шельфе.


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