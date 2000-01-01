Кипр призвал Израиль и ряд стран создать союз против Турции
Президент Кипра Никос Анастасиадис связался с лидерами Израиля, Египта, Ливана и Греции по поводу совместных дипломатических действий в противовес сделке по разделу морских границ, заключенной между Турцией и Ливией.
По словам Анастасиадеса, совместные действия не включают военное противостояние, а скорее представляют собой дипломатические усилия, нацеленные на нивелирование соглашения, которое считается незаконным.
Он подчеркнул, что сделка по разделу морских границ была осуждена арабскими странами и некоторыми государствами-членами ЕС. А объявление о конкретных действиях он анонсировал на ближайшее время.
В свою очередь, представитель правительства Кипра сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в телефонном разговоре с Анастасиадесом призывал Кипр, Грецию и Израиль срочно заключить договор о начале строительства трубопровода East Med.
Турция считает, что сделка с Ливией, предоставляет ей экономические права на обширную полосу восточного Средиземноморья. Но другие страны региона утверждают, что соответствующее соглашение незаконно обрезает их собственные экономические зоны и препятствует правам на разведку углеводородов на шельфе.