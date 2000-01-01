21.03 14:09 MIGnews.com

Пенсии срежут ретроактивно, Гистадрут грозит забастовкой

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Глава Гистадрута Ави Ниссенкорн предупредил, что он воспользуется “любыми средствами” для того, чтобы не допустить снижения пенсий, о котором объявили старые пенсионные фонды.Ниссенкорн заявил: “Гистадрут не позволит нанести ущерб пенсионным фондам и пенсионерам. Требование покрыть дефицит фондов за счет того, что залезут в карман пенсионерам не имеет под собой никаких оснований, оно позорит Государство Израиль. Я призываю правительство и лиц принимающих решения продемонстрировать ответственность и действовать немедленно с тем, чтобы найти подходящее решение для этой проблемы. Мы в Гистадруте не остановимся ни перед чем, чтобы не допустить подобного”.Ниссекнкорн добавил: “250 тысячам израильтян урежут пенсию - на 1,5%. Это 75 шекелей в месяц, почти тысяч шекелей в год. Мало того, пенсию урежут ретроактивно, начиная с 1 января этого года. Можно это предотвратить, если правительство закроет эту “дыру” в 200 миллионов шекелей - но никто об этом даже и не говорит”.