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Four Seasons откроет первый отель в Израиле | Фото: highlander411/Flickr20.07 10:11   MIGnews.com

Four Seasons откроет первый отель в Израиле

Международная сеть "люксовых" отелей Four Seasons Hotels Ltd., а также компания недвижимости американского миллиардера Ларри Сильверстайна Silverstein Properties Ltd. ведут переговоры о строительстве гостиницы в Тель-Авиве.

Как сообщил анонимный источник бизнес-портала Calcalist, сеть Four Seasons, представленная 82 отелями в 34 странах мира, планирует охватить и Израиль, открыв неподалеку от Яффо площадью в 100 тысяч квадратных метров.

В октябре прошлого года президент и исполнительный директор Four Seasons Джоэл Аллен Смит посетил Тель-Авив, побывав на месте, где будет расположен отель и утвердил проект. А совсем недавно представители Silverstein Properties встретились с городским руководством, чтобы уладить последние детали проекта.

Как в Four Seasons, так и в Silverstein Properties пока что воздерживаются от комментариев.

Источник Calcalist утверждает, что компании уже заручились сотрудничеством со стороны израильской инвестиционной компании Israel Canada TR Ltd.
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