Four Seasons откроет первый отель в Израиле

Международная сеть "люксовых" отелей Four Seasons Hotels Ltd., а также компания недвижимости американского миллиардера Ларри Сильверстайна Silverstein Properties Ltd. ведут переговоры о строительстве гостиницы в Тель-Авиве.Как сообщил анонимный источник бизнес-портала Calcalist, сеть Four Seasons, представленная 82 отелями в 34 странах мира, планирует охватить и Израиль, открыв неподалеку от Яффо площадью в 100 тысяч квадратных метров.В октябре прошлого года президент и исполнительный директор Four Seasons Джоэл Аллен Смит посетил Тель-Авив, побывав на месте, где будет расположен отель и утвердил проект. А совсем недавно представители Silverstein Properties встретились с городским руководством, чтобы уладить последние детали проекта.Как в Four Seasons, так и в Silverstein Properties пока что воздерживаются от комментариев.Источник Calcalist утверждает, что компании уже заручились сотрудничеством со стороны израильской инвестиционной компании Israel Canada TR Ltd.