20.03 19:18 MIGnews.com

Израильский жилищный рынок остывает

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И снова луч надежды для тех, кто ждет снижения цен на рынке жилья. Согласно данным об объемах выданной в январе этого года ипотеки, опубликованным Банком Израиля, коммерческие банки выдали в январе этого года ипотечных ссуд на 4,4 миллиарда шекелей, что почти на 7% меньше, чем в январе 2016 года, и почти на 10% меньше среднемесячного объема ипотеки за последний год.Специалисты полагают, что в феврале сохранилась похожая тенденция, и покупатели получили ссуд на 4-4,3 миллиарда шекелей. В банках отмечают, что покупатели переходят в режим ожидания и начинают интересоваться записью на участие в лотереях в рамках программы «Цена для новосела». В результате объемы выданной в январе-феврале этого года ипотеки оцениваются в 8,6 миллиарда шекелей, что почти на 10% меньше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года. Кроме того, в Банке Израиля отмечают незначительное падение в январе процента, взимаемого по ипотечным ссудам: речь идет о снижении на 0,02%-0,05%. Процент по шекелевым, «непривязанным», ссудам находился в январе на уровне 4,44% в среднем по сравнению с 4,49% процента в среднем в декабре 2016 года. Специалисты отмечают, что на этом уровне не ожидается дальнейший значительный рост процента, но и значительном снижении речь тоже не идет. Скорее всего процент «замерзнет» на данном уровне.В банке Израиля, опубликовав решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне в 0,1%, отметили среди прочего, что последние данные указывают как на падение стоимости жилья, так и на падение количества сделок. В Банке Израиля считают подобную динамику логичной на фоне снижения объемов выданной ипотеки, повышения стоимости ипотечных ссуд, а также усилий, предпринимаемых государством по увеличению предложения. Вместе с этим в Банке проявляют осторожность и избегают делать выводы об изменении тенденции на основе опубликованных точечных данных.Согласно опубликованным данным, количество сделок на рынке продолжает сокращаться. Во второй половине 2016 года в среднем заключалось 7.300 сделок ежемесячно по сравнению с 8.300 сделок в первой половине 2016 года. Инвесторами было заключено порядка 20% сделок. Снижение активности наблюдалось и среди тех, кто приобретает квартиру с целью улучшения жилищных условий, хотя на них и не влияют налоговый изменения, и они не принимают участия в программе «Цена для новосела»