21.02 11:23 MIGnews.com

Экономика Израиля растет, бедным тоже перепало

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Израиль является одной из двух стран, входящих в OECD, в которых доход бедных семей вырос в период с 2007 по 2015 годы. При этом темпы роста доходов бедных семей превысили темпы роста доходов богатых израильтян. К такому выводу пришел в своем отчете главный экономист министерства финансов Йоэль Наве. Как известно, одной из основных проблем экономического роста — не только в Израиле, но и во всех странах Запада —является тот факт, что плоды роста не доходят до кармана наиболее слабых прослоек, оставаясь в руках наиболее богатых израильтян. Согласно анализу, с 2007 по 2015 годы доход наиболее слабых прослоек рос в 1,5 раза быстрее дохода самых богатых израильтян: в среднем на 3,3% .Главный экономист министерства финансов объясняет быстрый рост доходов бедных израильтян снижением налогов, повышением размера пособий на детей, ростом минимальной заработной платы и развитием программы по выплате отрицательного подоходного налога. Особое ударение он делает на развитие рынка труда, которое обеспечило интеграцию представителей слабых прослоек, в частности женщин из ультраортодоксального сектора и мужчин из арабского.В 2016 году безработица в Израиле снизилась до исторического минимума — 4,8%. В теории, ситуация, при которой безработица снижается ниже 5%, считается полной занятостью, то есть не работают только те, кто находятся в процессе смены места работы, либо отслужили в армии или закончили учебу и намерены начать работать в ближайшее время.В министерстве финансов выразили удовлетворение данными и выразили уверенность в том, что 2016 год стал одним из лучших в истории экономики Израиля. Согласно первичным данным Центрального статистического бюро, в последнем квартале прошлого года рост ВВП достиг 6,2%, что увеличивает рост ВВП израильской экономики в 2016 году до 4%.