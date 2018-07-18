Еврокомиссия ввела санкции на металл

Еврокомиссия приняла решение ввести временные ограничения на импорт стали, которые коснутся 23 наименования товаров, однако 25-процентные пошлины могут ввести только если обнаружат, что импорт превышает средние показатели за три года.
"Пошлины США на стальную продукцию вызывают перенаправление продукции, что может привести к серьезному ущербу для сталелитейщиков и рабочих ЕС в этой отрасли. У нас не осталось другого выбора, кроме как ввести временные защитные меры для защиты промышленности от резкого роста импорта. Тем не менее, эти меры гарантируют, что рынок ЕС останется открытым и будет поддерживать традиционные торговые потоки", - передали слова еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем на РИА Новости.
Отмачается, что ограничений введены в отношении товаров из всех стран, помимо нескольких развивающихся, в частности, Лихтенштейна, Исландии, Норвегии. Ограничения вступят в силу в четверг и будут действовать 200 дней, пока их не отменят или не продлят.