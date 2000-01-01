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Tnuva планирует прямые продажи своей продукции | Фото:19.06 06:14   MIGnews.com

Tnuva планирует прямые продажи своей продукции

Tnuva, крупнейшая израильская продовольственная компания, планирует продавать продукты питания напрямую потребителям, минуя супермаркеты, пишет во вторник Globes.

Новая платформа под названием eaty позволит потребителям заказывать домашние наборы для приготовления блюд по рецептам, вместе с ингредиентами, производимыми молочными и пищевыми подразделениями группы.

Это услуга премиум-класса, в рамках которой потребители могут заказать онлайн набор для приготовления еды. Комплект содержит ингредиенты и рецепт. Цена будет выше, чем при заказе каждого товара в отдельности.

Цена комплекта отражает удобство, экономию времени, рецепт и стоимость сырья. Согласно Tnuva, цена наборов будет варьироваться от 120 до 160 шекелей, плюс плата за доставку в размере 10 шекелей.

В ближайшие месяцы будет запущена пилотная версия веб-сайта, предлагающая услуги доставки в центральном регионе только в таких городах, как Тель-Авив, Рамат-Ган, Гиватаним, Кирьят-Оно, Петах-Тиква и Ход-ха-Шарон.


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