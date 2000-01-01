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Последствия кризиса: Тева закрывает завод в Ашдоде 17.04 22:06   MIGnews.com

Последствия кризиса: Тева закрывает завод в Ашдоде

Фармацевтический концерн Тева сообщил о закрытии в течение года завода в Ашдоде. Уже в ближайшие месяцы планируется увольнение половины из 175 сотрудников завода, остальные сотрудники продолжат работу до полной остановки производства в марте 2019 года. Несколько месяцев назад подобная участь постигла и завод «Плантекс», расположенный в Нетании, где были уволены 220 работников. На заводе изготавливались ингредиенты для комплексных лекарств, и он был первым предприятием, на котором изготавливались ингредиенты для производства флагманского лекарства концерна Копаксон. Руководство концерна даже не пыталось продать производство, и весь производственный цикл переносится в Индию и Китай.

14 декабря прошлого года руководства концерна представило антикризисную программу. Включавшую в себя закрытие заводов и увольнение 14 тысяч работников по всему миру. Программа была представлена в рамках работы по стабилизации ситуации в концерне, задолженность которого составляет 35 миллиардов долларов.

Руководство концерна сообщило, что «как было заявлено в декабре, закрытие завода Тева- Ашдод является частью процесса реорганизации производства в Израиле и во всем мире в целях сокращения затрат из-за большой задолженности компании и сложных обстоятельств, с которыми столкнулся концерн. На протяжении последних месяцев рассматривалась возможность продажи завода, но, к сожалению, подходящего покупателя не нашлось. Ввиду вышесказанного, концерн вынужден закрыть завод в Ашдоде. Это решение является болезненным и прискорбным, но в то же время неизбежным, поскольку производство капельниц не является частью основного производства и не приносит прибыли».

Гистадрут выступил с резкой критикой действий руководства фармацевтического концерна. Ави Нисенкорен заявил, что руководство Тевы еще раз доказывает, что оно не намерено развивать или поддерживать свою деятельность в Израиле. «Тысячи рабочих, вынужденных платить за неудачные управленческие решения компании, продемонстрировали готовность участвовать практически в любых действиях, которые помогут восстановить один из флагманов местной промышленности. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью и предпринять шаги, которые обеспечат будущее компании как глобального израильского концерна, руководство решило провести целенаправленную ликвидацию производства в Израиле».
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