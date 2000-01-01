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США наказали генерала КСИР за подавления протестов в Иране | Фото:18.01 06:44   MIGnews.com

США наказали генерала КСИР за подавления протестов в Иране

США внесли в список санкций бригадного генерала иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Хасана Шавапура за подавление протестов в Иране.

Об этом рассказал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Аrab News.

"Сегодня США вводят визовые санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура, который виновен в грубых нарушениях прав протестующих. Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года", – сказал Хук.

По его словам, в Государственный департамент США по специально созданному каналу поступили более 88 тысяч рекомендаций со стороны иранцев по поводу того, кого именно стоит внести в санкционный список.

"Мы продолжим рассматривать всю информацию, которую мы получаем от иранского народа, и мы продолжим привлекать больше официальных лиц Ирана к ответственности за нарушения прав человека. США призывают свои посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранской диаспорой. Очень важно проводить с ними встречи, заслушивать их обеспокоенности, и делиться с ними нашей стратегией и внешней политикой. Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США", – добавил он.


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