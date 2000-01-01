16.03 19:55 MIGnews.com
Биткоину грозит "крест смерти"
Технические индикаторы изменения курса биткоина является сигналом угрозы нового провала. Об этом заявил специалист Market Securities Dubai Ltd Пол Дэй.
На сегодня графики среднего 50-дневного и 200-дневного значения могут пересечься, что приведет к так называемому "кресту смерти".
Эксперт поясняет, что график технического анализа указывает на вероятность провала курса криптовалюты до 2800 долларов.
По словам Дэя, криптовалюта должна обвалится на 76% по сравнению с показателями конца февраля. На данный момент биткоин стоит около 8100 долларов.
"Уже пару месяцев определенно наблюдается сдвиг в динамике после формирования пузыря в конце 2017 года", — цитирует Bloomberg слова эксперта.
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