Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Биткоину грозит `крест смерти` 16.03 19:55   MIGnews.com

Биткоину грозит "крест смерти"

Технические индикаторы изменения курса биткоина является сигналом угрозы нового провала. Об этом заявил специалист Market Securities Dubai Ltd Пол Дэй.

На сегодня графики среднего 50-дневного и 200-дневного значения могут пересечься, что приведет к так называемому "кресту смерти".

Эксперт поясняет, что график технического анализа указывает на вероятность провала курса криптовалюты до 2800 долларов.

По словам Дэя, криптовалюта должна обвалится на 76% по сравнению с показателями конца февраля. На данный момент биткоин стоит около 8100 долларов.

"Уже пару месяцев определенно наблюдается сдвиг в динамике после формирования пузыря в конце 2017 года", — цитирует Bloomberg слова эксперта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:35
ХАМАС приветствовал теракт в Самарии
20:02
Халабджу после 30 лет так и не оправился от атаки газом
19:28
Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты
18:55
ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику
18:42
Лондон: исполнителя теракта в метро признали виновным
17:46
Военный вертолет США разбился в Ираке, 7 погибших
17:05
Подозрение на теракт в Хермеше, есть погибшие
16:54
Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник
16:45
Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы
16:39
Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии
15:37
ЕС по ошибке сообщил о новых санкциях против Сирии
14:51
Сложности перевода: Роналду снялся в израильской рекламе  
14:24
Суд запретил евреям искать на работу только евреев
14:23
Джонсон обвинил Путина в отравлении Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus