Компания BMC дарит финансовое спокойствие

Наступил новый год - не только календарный, но и финансовый, а значит пришло время разобраться и навести порядок во всех страховках, ссудах, ипотеке, пенсионных фондах и накоплениях. Не зря говорят, что порядок в делах способствует порядку в голове, а значит и в жизни в общем.
Знаете ли вы, какие действующие страховки у вас есть? Перекрываются ли ваши страховые полисы? Возможно, вы дважды платите за одно и то же?
Оказывается, у вас есть возможность сэкономить много денег - речь может идти о десятках тысяч шекелей в год. Нужно просто проверить и сравнить различные страховки, ссуды и другие выплаты. Возможно, какие-то уже не актуальны, а где-то компании вывели на рынок более дешевые и качественные продукты. Как же подступиться к этому вопросу?
Эксперты компании ВМС с радостью помогут вам грамотно распорядиться имеющимися ресурсами - оптимизировать ипотечную ссуду, выбрать наиболее выгодный и подходящий именно вам вариант кредита и обойти все "подводные камни" финансовой системы сохранив свои права.
BMC была основана в 2009. Компания была открыта группой целеустремленных людей, имеющих глубокие знания и богатый опыт в сфере страхования, возврата налогов, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. В качестве своей миссии руководство компании определило стремление помочь как можно большему числу клиентов сэкономить свои деньги и тем самым обрести душевный покой. И по прошествии 10 лет можно смело сказать - компания справилась со своей миссией на ура!
Десятки тысяч благодарных клиентов сэкономили огромные суммы денег и сумели перенаправить свои ресурсы в более конструктивное русло благодаря высокому профессионализму экспертов компании BMC. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг.
Вот лишь частичный перечень того, в чем вам может помочь компания BMC:
• Проверить ваши страховые программы и по возможности снизить расходы по ним - ведь зачастую оказывается, что вы выплачиваете взносы сразу нескольким страховым компаниям
• Получить возврат подоходного налога для наемных работников - хоть в Израиле наемный работник не обязан подавать годовой отчет в налоговое управление, но, оказывается, многим положен возврат налогов
• Оптимизировать выплаты по банковским кредитам - вам помогут получить четкое представление о том, что происходит с деньгами в вашей семье и уравновесить расходы и доходы, чтоб закончить месяц с положительным балансом
• Проверить возможности снижения комиссионных выплат за ведение вашей пенсионной кассы и фондов повышения квалификации ("керен иштальмут")
• Взять ипотечные кредиты на оптимальных условиях - оказывается, условия, предлагаемые банками при взятии вами ипотечной ссуды, разнятся не только от банка к банку. Даже в уже выбранном вами банке можно получить разные условия. Выбить из банка самые оптимальные — это настоящее искусство, которым в совершенстве владеют эксперты компании BMC. Результат - десятки тысяч шекелей.
Наведите порядок в своих финансах под чутким руководством специалистов компании BMC. Пусть 2020 год пройдет под знаком финансового благополучия!
Дополнительную информацию можно получить на сайте компании BMC.
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