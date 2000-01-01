16.12 01:44 MIGnews.com

Песков выдвинул условия Украине по транзиту газа

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Транзит газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "Известия".По словам Пескова, обсуждения по этому поводу все еще продолжаются. Он повторил слова президента РФ Владимира Путина, что российская сторона готова и дальше транзитировать газ через Украину даже при диверсификации путей поставок в Европу. А соответствующая тема поднималась на "нормандском саммите" 9 декабря."Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер. Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали", — подчеркнул он.