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Песков выдвинул условия Украине по транзиту газа | Фото:16.12 01:44   MIGnews.com

Песков выдвинул условия Украине по транзиту газа

Транзит газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "Известия".

По словам Пескова, обсуждения по этому поводу все еще продолжаются. Он повторил слова президента РФ Владимира Путина, что российская сторона готова и дальше транзитировать газ через Украину даже при диверсификации путей поставок в Европу. А соответствующая тема поднималась на "нормандском саммите" 9 декабря.

"Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер. Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали", — подчеркнул он.


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