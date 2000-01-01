15.11 17:01 MIGnews.com

Польша решила отказаться от российского газа

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Государственный энергетический концерн Польши PGNiG решил расторгнуть контракт на покупку природного газа с российским газовым монополистом ОАО "Газпромом".Текущее соглашение истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться польской стороной не будет."В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов, компания заключила долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа с норвежского континентального шельфа", - пояснил глава правления PGNiG Петр Возняк.В РФ на соответствующее заявление отреагировали крайне нервно. Так, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев считает, что альтернативные поставки обойдутся Польше дороже, а этими заявлениями Варшава пытается "выторговать более выгодные условия".