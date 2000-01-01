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МВФ дал неутешительный для Израиля прогноз | Фото:15.10 18:26   MIGnews.com

МВФ дал неутешительный для Израиля прогноз

Экономический рост Израиля в этом и следующем году составит 3,1%, тогда как в апреле финансовое учреждение прогнозировало соответствующий показатель на уровне 3,3%, а до того и вовсе 3,5%.

Соответствующие данные содержаться в отчете МВФ, опубликованном во вторник, 15 октября.

Стоит отметить, что в прошлом году экономисты предсказывали рост ВВП Израиля на 3,3% в 2019 и в 2020 гг. Банк Израиля был еще более сдержан в оценках, обещая всего 3%.

Однако несмотря на пессимистический прогноз, в крупнейшем финансовом учреждении мира не предвидят роста безработицы, которая останется в пределах 4%.

Эксперты Фонда не возлагают вину за торможение темпа роста на Израиль, называя главной причиной замедление глобальной экономики, которой прогнозируют всего 3% роста — самый низкий показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года.


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