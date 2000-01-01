Израиль будет возглавлять экономику ОЭСР

В течение десятилетия Израиль может стать одной из ведущих стран мира по ВВП на душу населения, заявил министр экономики Эли Коэн.
ВВП на душу населения измеряет экономический рост страны по сравнению с ее населением, что позволяет сопоставить относительную эффективность стран.
Коэн сказал, что Израиль может подняться из своего нынешнего рейтинга 21-го среди 36 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по ВВП на душу населения, сосредоточившись на технических и энергетических секторах, пишет JPost.
"Если мы сосредоточимся на высокотехнологичных и интегрируем харедим и арабов, тогда мы можем попасть в первую десятку", - сказал он.
"В настоящее время у нас 9% израильтян работают непосредственно в сфере высоких технологий, около 300 тыс. человек. Наша задача на ближайшие 5 лет состоит в том, чтобы 500 тыс. израильтян работали в сфере высоких технологий", - сказал Коэн.