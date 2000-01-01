В Израиле заметно снизились темпы приобретения нового жилья
Количество новых домов и квартир, проданных в Израиле в период с февраля по апрель текущего года, оказалось меньшим, чем число новых жилищных единиц, реализованных на первичном рынке в ноябре 2018 года - январе 2019 года.
Об этом сообщает ресурс Globes со ссылкой на Центральное бюро статистики.
Согласно опубликованным данным, только 5 618 новых домов были проданы в феврале-апреле 2019 года по сравнению с 6240 в ноябре 2018 года - январе 2019 года, но эти цифры все еще на 18% больше, чем в феврале-апреле 2018 года.
В ведомстве отметили, что лидерами продажи нового жилья являются небольшие города. На первом месте среди них оказался город Явне с 371 проданной новой жилищной единицей.
Рош ха-Аин и Кирьят-Оно занимают второе и третье места с показателями в 335 и 315 приобретенных новых домов, соответственно. Для сравнения, Тель-Авив и Иерусалим заняли только шестое и седьмое места в этом рейтинге.
А, вот Петах-Тиква, Нетания и даже Ашкелон, которые выделялись большим количеством продаж новых домов в последние годы, остались далеко позади.
Количество проданных домов в последние месяцы вернулось к уровням, которые были характерны для рынка в конце прошлого года. Хотя продажи новых домов росли каждый месяц с апреля 2018 года по декабрь 2018 года, тем не менее, количество покупок начало снижаться в начале 2019 года.