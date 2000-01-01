14.10 13:40 MIGnews.com

Власти ПА захотели устранить израильские продукты

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Палестинская автономия (ПА) на своих рынках планирует продавать вместо израильских товаров – арабские.Такое заявление сделал представитель ПА Ибрагим Мельхем, передает местные СМИ.Таким образом он отреагировал на предупреждение Израиля, что сельскохозяйственные товары могут не допускаться на палестинские рынки из-за вероятных планов по диверсификации источников импорта.В ПА ответили, что такие действия станут расширением "израильской политики заселения и аннексии на Западном берегу".Мельхем также добавил, что Палестинская автономия придерживается "права диверсифицировать собственные экономические ресурсы" на основе Парижского экономического протокола.