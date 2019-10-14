ЕС продлил санкции против РФ за химатаку в Солсбери
Совет Европейского союза (ЕС) продлил санкционный режим в отношении девяти человек, среди которых пять сирийцев и четверо россиян, за применение химического оружия еще на один год, сообщает пресс-служба ЕС.
В частности, совет Евросоюза принял решение продлить санкции до 16 октября 2020 года. Они включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов лиц и предприятий, причастных к применению или распространению химического оружия.
Отмечается, что ограничения применяются к девяти лицам – пять связаны с сирийским режимом и четыре причастны к химической атаке России в британском городе Солсбери.
В санкционный список также попала основная организация Сирии по разработке химоружия – Центр научных исследований(SSRC).