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ЕС продлил санкции против РФ за химатаку в Солсбери 14.10 13:10   MIGnews.com

ЕС продлил санкции против РФ за химатаку в Солсбери

Совет Европейского союза (ЕС) продлил санкционный режим в отношении девяти человек, среди которых пять сирийцев и четверо россиян, за применение химического оружия еще на один год, сообщает пресс-служба ЕС.

В частности, совет Евросоюза принял решение продлить санкции до 16 октября 2020 года. Они включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов лиц и предприятий, причастных к применению или распространению химического оружия.

Отмечается, что ограничения применяются к девяти лицам – пять связаны с сирийским режимом и четыре причастны к химической атаке России в британском городе Солсбери.

В санкционный список также попала основная организация Сирии по разработке химоружия – Центр научных исследований(SSRC).


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