15.10 05:15 MIGnews.com

Грустные перспективы: Рынок арендного жилья в тупике

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Что ждет рынок арендного жилья? Вопрос далеко не праздный. В то время, как правительство уделяет все внимание борьбе с ростом цен, 1,7 миллиона израильтян, проживающих в 570.000 съемных квартир, предоставлены сами себе. Более того, в последние годы арендаторы внезапно оказались в самом эпицентре борьбы министра финансов Кахлона с частными инвесторами в недвижимость, которые и являются основным поставщиком съемных квартир.Правительство никогда не уделяло должное внимание развитию рынка арендного жилья, а между тем этот рынок развивался огромными темпами на фоне бурного роста цен на жилье. Данные показывают, что в период с 2003 по 2015 годы количество семей, проживающих в арендованном жилье, выросло примерно на 54% с 373 тысяч семей до 574 тысяч. За тот же период количество семей, проживающих в собственном жилье, выросло на 23%, с 1,33 миллиона до 1,63 миллиона.Одной из основных проблем местного рынка съемного жилья является даже не высокая арендная плата, а краткосрочные договора. 90% договоров заключаются на год и только 7,4% подписываются на более долгий срок. При этом всего 28% жильцов проживают в квартире только в течение одного года. В среднем, в течение последнего десятилетия, израильская семья, арендующая жилье, проживала в одной и той же квартире 4-4,5 года, что в 3,5 раза дольше среднего срока, на который подписываются договора в Израиле (13 месяцев).Политика, проводимая министерством финансов, уже повлияла на рынок арендного жилья, а в недалеком будущем ожидаются еще более значительные изменения. Повышение налогов на инвестиции в недвижимость, заодно с ростом стоимости ипотеки, заставляют многих инвесторов продавать квартиры и выходить с рынка — только за последние два года инвесторами было продано почти 12 тысяч квартир (нетто – за вычетом купленных инвесторами квартир). Таким образом уменьшается фонд арендного жилья в центре страны, что неминуемо найдет свое отражение в росте цен.С другой стороны, после сдачи проектов «Цена для новосела» на периферии, на рынке появится большое количество квартир, предназначенных под аренду, так как многие участники льготной программы предпочитают продолжать арендовать жилье в центре страны, сдавая новую квартиру в аренду. Резкий рост предложения может резко снизить размер арендной платы на периферии, что, впрочем, никак не улучшит ситуацию в районах спроса — было бы наивно полагать, что арендаторы начнут в массовом порядке перебираться на периферию.Как уже упоминалось, правительство сосредоточило все внимание на борьбе с ростом цен и потому не располагает инструментами, которым могли бы изменить ситуацию на рынке арендного жилья. Госкомпания «Квартира на съем», созданная еще Лапидом, пока что выбросила на рынок всего 740 квартир, а на различных этапах планирования находятся еще 4.454 квартиры, что по меркам рынка даже не капля в море.