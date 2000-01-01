Грустные перспективы: Рынок арендного жилья в тупике
Что ждет рынок арендного жилья? Вопрос далеко не праздный. В то время, как правительство уделяет все внимание борьбе с ростом цен, 1,7 миллиона израильтян, проживающих в 570.000 съемных квартир, предоставлены сами себе. Более того, в последние годы арендаторы внезапно оказались в самом эпицентре борьбы министра финансов Кахлона с частными инвесторами в недвижимость, которые и являются основным поставщиком съемных квартир.
Правительство никогда не уделяло должное внимание развитию рынка арендного жилья, а между тем этот рынок развивался огромными темпами на фоне бурного роста цен на жилье. Данные показывают, что в период с 2003 по 2015 годы количество семей, проживающих в арендованном жилье, выросло примерно на 54% с 373 тысяч семей до 574 тысяч. За тот же период количество семей, проживающих в собственном жилье, выросло на 23%, с 1,33 миллиона до 1,63 миллиона.
Одной из основных проблем местного рынка съемного жилья является даже не высокая арендная плата, а краткосрочные договора. 90% договоров заключаются на год и только 7,4% подписываются на более долгий срок. При этом всего 28% жильцов проживают в квартире только в течение одного года. В среднем, в течение последнего десятилетия, израильская семья, арендующая жилье, проживала в одной и той же квартире 4-4,5 года, что в 3,5 раза дольше среднего срока, на который подписываются договора в Израиле (13 месяцев).
Политика, проводимая министерством финансов, уже повлияла на рынок арендного жилья, а в недалеком будущем ожидаются еще более значительные изменения. Повышение налогов на инвестиции в недвижимость, заодно с ростом стоимости ипотеки, заставляют многих инвесторов продавать квартиры и выходить с рынка — только за последние два года инвесторами было продано почти 12 тысяч квартир (нетто – за вычетом купленных инвесторами квартир). Таким образом уменьшается фонд арендного жилья в центре страны, что неминуемо найдет свое отражение в росте цен.
С другой стороны, после сдачи проектов «Цена для новосела» на периферии, на рынке появится большое количество квартир, предназначенных под аренду, так как многие участники льготной программы предпочитают продолжать арендовать жилье в центре страны, сдавая новую квартиру в аренду. Резкий рост предложения может резко снизить размер арендной платы на периферии, что, впрочем, никак не улучшит ситуацию в районах спроса — было бы наивно полагать, что арендаторы начнут в массовом порядке перебираться на периферию.
Как уже упоминалось, правительство сосредоточило все внимание на борьбе с ростом цен и потому не располагает инструментами, которым могли бы изменить ситуацию на рынке арендного жилья. Госкомпания «Квартира на съем», созданная еще Лапидом, пока что выбросила на рынок всего 740 квартир, а на различных этапах планирования находятся еще 4.454 квартиры, что по меркам рынка даже не капля в море.