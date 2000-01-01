14.01 19:38 MIGnews.com

Треть израильских детей живет за чертой бедности

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Около 30% детей в Израиле живут за чертой бедности, о чем свидетельствует отчет Национального совета.Так, в 2018 году в соответствующих условиях жили 880 230 несовершеннолетних. Службы социального обеспечения работали с 400 тысячами детей, или 14% от общего количества в стране.В ультраортодоксальной общине за чертой бедности жили 60,4% несовершеннолетних, что на 5% больше. Для арабских детей соответствующий показатель составил 57,8%, или на 3% меньше, чем в 2017 году.Уточняется, что большие семьи попадают в соответствующие условия с большей вероятностью. Для семей с пятью детьми эта цифра составляет две трети.