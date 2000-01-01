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Треть израильских детей – за чертой бедности | Фото:14.01 19:38   MIGnews.com

Треть израильских детей живет за чертой бедности

Около 30% детей в Израиле живут за чертой бедности, о чем свидетельствует отчет Национального совета.

Так, в 2018 году в соответствующих условиях жили 880 230 несовершеннолетних. Службы социального обеспечения работали с 400 тысячами детей, или 14% от общего количества в стране.

В ультраортодоксальной общине за чертой бедности жили 60,4% несовершеннолетних, что на 5% больше. Для арабских детей соответствующий показатель составил 57,8%, или на 3% меньше, чем в 2017 году.

Уточняется, что большие семьи попадают в соответствующие условия с большей вероятностью. Для семей с пятью детьми эта цифра составляет две трети.


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