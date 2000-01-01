13.07 19:52 MIGnews.com

Израиль произведет 1000 ракет "Барак-8" для Индии

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Один из крупнейших израильских экспортеров оружия Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd.) подписал контракт с компанией KRAS на производство 1000 ракет средней дальности для зенитных ракетных комплексов "Барак-8", разработанных совместно Израилем и Индией. Сумма сделки составляет 100 миллионов долларов.По условиям соглашения, KRAS будет выступать в качестве субподрядчика и будет отвечать за сборку, интеграцию и испытания ракет в Индии. KRAS-совместное предприятие Rafael и индийской Kalyani Group.