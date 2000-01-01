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Израиль произведет 1000 ракет `Барак-8` для Индии | Фото: AFP13.07 19:52   MIGnews.com

Израиль произведет 1000 ракет "Барак-8" для Индии

Один из крупнейших израильских экспортеров оружия Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd.) подписал контракт с компанией KRAS на производство 1000 ракет средней дальности для зенитных ракетных комплексов "Барак-8", разработанных совместно Израилем и Индией. Сумма сделки составляет 100 миллионов долларов.

По условиям соглашения, KRAS будет выступать в качестве субподрядчика и будет отвечать за сборку, интеграцию и испытания ракет в Индии. KRAS-совместное предприятие Rafael и индийской Kalyani Group.


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