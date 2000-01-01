Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Цена на нефть подскочила на 4% после атак в Оманском заливе 13.06 11:46   MIGnews.com

Цена на нефть подскочила на 4% после атак в Оманском заливе

По сообщениям международных агентств, сразу после информации об атаках против танкеров в Оманском заливе цены на нефть, перед этим снижавшиеся, подскочили примерно на 4%.

Цена на нефть марки Брент подскочила на 4,1% и достигла 62,34 долларов за 1 баррель.

Нефтяной аналитик Нейл Вильсон заявил: “После того, как нефть достигла пятимесячного “дна” цены резко пошли вверх. Сообщения об атаке против нефтяного танкера в Оманском заливе привели к тому, что нефть подорожала на два доллара за считанные минуты”.

Одновременно сообщается о некотором росте цен на акции ведущих нефтяных компаний.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:02
IEC обратилась к создателям Fortnite
12:45
Яир Нетаниягу: 9/11 у нас был траур, а палестинцы плясали
12:42
Иран: один из атакованных танкеров затонул, мы спасли экипаж
12:01
Президент БАГАЦа жестоко атаковала министра юстиции Охану
11:00
5-й Флот США эвакуирует атакованные в Заливе танкеры
10:38
Террористический хай-тек: один шар – несколько пожаров
09:55
В Оманском заливе атакованы два супертанкера
09:23
Абрамович сделал пожертвование "Сохнуту"
09:05
Солдат ЦАХАЛа избил своего командира
08:34
Банды организовали массовые хищения арбузов по всему Израилю
08:13
Нетаниягу: Мы не будем ждать нападения, нанесем удар первыми
07:58
Исламский джихад: Мы добьемся своего от Израиля
07:08
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар в районе Рафиаха
07:04
Ракетный обстрел юга Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus