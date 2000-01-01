13.06 11:46 MIGnews.com

Цена на нефть подскочила на 4% после атак в Оманском заливе

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По сообщениям международных агентств, сразу после информации об атаках против танкеров в Оманском заливе цены на нефть, перед этим снижавшиеся, подскочили примерно на 4%.Цена на нефть марки Брент подскочила на 4,1% и достигла 62,34 долларов за 1 баррель.Нефтяной аналитик Нейл Вильсон заявил: “После того, как нефть достигла пятимесячного “дна” цены резко пошли вверх. Сообщения об атаке против нефтяного танкера в Оманском заливе привели к тому, что нефть подорожала на два доллара за считанные минуты”.Одновременно сообщается о некотором росте цен на акции ведущих нефтяных компаний.