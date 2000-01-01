13.06 20:24 MIGnews.com

Израиль: "Цене для новосела" два года

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Строится 3.351 квартира, новоселов пока нетПрограмме «Цена для новосела» исполнилось два года. Она появилась на свет в июне 2015 года, чтобы предоставить молодым парам возможность приобрести свою первую квартиру со скидкой до 30%.Инициируя программу, детище министра финансов Моше Кахлона, государство поставило своей целью опубликовать до конца 2016 года тендеры на строительство 70 тысяч единиц жилья, позднее цель была изменена на 100 тысяч единиц жилья до конца 2017 года.За два года были опубликованы тендеры на продажу участков под строительство 64.100 единиц жилья, из них благополучно закрылись только тендеры на строительство 32.500 единиц, и только тендеры на строительство 3.351 единиц жилья получили разрешение на строительство. Кроме того, еще 6.648 единиц жилья получили разрешение с условием внесения изменений в планы строительства или с условием прокладки инфраструктуры, которая до сих пор не проложена, что не позволяет начать строительство.По данным министерства строительства, около 87 тысяч человек записались на участие в программе, из них около 11 тысяч уже выиграли в лотерею и могут купить квартиру.С выходом программы министр финансов Кахлон пообещал, что до конца 2016 года будут опубликованы тендеры на строительство 70 тысяч квартир. Можно сказать, что цель была достигнута и к концу прошлого года были опубликованы тендеры на строительство 64 тысяч единиц жилья. Но если взглянуть на этот показатель более внимательно, то тендеры на строительство почти 20 тысяч квартир были опубликованы в последние дни 2016 года и, как показала проверка «Калькалист», 97% этих тендеров еще не закрылись и от подрядчиков все еще ждут предложений.Из 31 тендера, опубликованных в последние дни 2016 года и все еще не закрытых, половина были опубликованы без проспекта, в котором описаны детали тендера – данные об участке, ограничениях, инфраструктуре, которую необходимо проложить, потенциальных проблемах и так далее. Пока проспект не опубликован, подрядчики не будут его рассматривать, тем более, что в проспекте указывается максимальная цена, а побеждает в тендере тот, кто предлагает наиболее низкую цену. Поэтому без проспекта невозможно просчитать потенциальную прибыльность проекта.Tендеры на строительство 18.700 единиц жилья были провалены из-за отсутствия предложений со стороны подрядчиков, тендеры на строительство еще 8 тысяч единиц жилья открываются уже несколько раз, но желающих нет из-за отсутствия выгоды для подрядчиков. По данным министерства строительства, квартиры, получившие разрешение на строительство (или разрешение с условием) предназначены для 11 тысяч человек, уже выигравших в лотерею. Следует отметить, что участники проекта, уже выигравшие в лотерею, находятся в полном неведении и только после получения разрешения на строительство получат информацию о квартирах в проекте.По данным министерства строительства, которые публикует финансовое издание, до сих пор в рамках программы не была заселена ни одна квартира, но до конца нынешнего года будет заселено 614 квартир: 238 в Афуле и 376 в Лоде.