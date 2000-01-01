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Израиль: Кому положена `рабочая премия` | Фото: Thinkstock13.06 18:20   MIGnews.com

Израиль: Кому положена "рабочая премия"

Треть семей, которым полагается «маанак авода», не требуют его выплаты

Согласно данным, опубликованным министерством финансов, среди семей, которым полагается «маанак авода» (рабочая премия или выплата за занятость), 30% не реализуют свои права. «Маанак авода» представляет собой льготу для низкооплачиваемых работников, которая может увеличить их доход на сотни шекелей в месяц. К примеру, семья в которой хотя бы один из членов семьи получил премию, увеличила свой ежегодный доход почти на 4.333 шекеля нетто. В министерстве финансов не сочли необходимым объяснить, почему те, кто имеют право, не реализуют его, но можно предположить, что основной причиной является неведение, в котором находятся многие израильтяне, относительно своих прав — что и не позволяет им заполнить необходимые формы для получения денег от государства.

Еще один показатель говорит о непонимании того, что же представляет собой премия. По оценкам Центрального статистического бюро, которое собирало данные, число семей, получающих премию, значительно ниже числа семей, сообщивших об этом в исследовании, проводимом ЦСБ. С другой стороны, те, кто получает премию и сообщили об этом в рамках исследования, отметили намного более высокую сумму по сравнению с выплачиваемой в рамках премии. Это отклонение стало причиной того, что размер выплат согласно исследованию ЦСБ на 60% ниже реальной суммы выплачиваемых премий. Такой результат говорит о непонимании израильтянами механизма выплат «рабочей премии».

Согласно исследованию, около 80% выплат премии получают наименее обеспеченные семьи. Остальные 20% получают израильтяне из более обеспеченных слоев населения: несмотря на то, что средний доход семьи достаточно высокий, есть члены семьи, зарабатывающие низкую зарплату.

Исследование Минфина показывает, что рабочие премии позволяют снизить на 0,8% число израильтян, находящихся за чертой бедности. Если в 2015 году почти 460.800 семей (почти 1.712,900 человек) в Израиле находились за чертой бедности, то рабочая премия помогла поднять над чертой бедности почти 3.700 семей (около 14.150 человек). Наиболее ощутимо влияние премии в семьях с двумя работающими родителями. Реализация права на получение премии теми, кто по тем или иным причинам не подал документы на ее получение, может поднять над уровнем бедности еще 1% семей.

Получить всю необходимую информацию на русском языке в интернете можно по следующему адресу:

https://www.misim.gov.il/shaamlib/gmMhsPdf/alonMaanakAvoda_rus.pdf
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