13.06 18:20 MIGnews.com

Израиль: Кому положена "рабочая премия"

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Треть семей, которым полагается «маанак авода», не требуют его выплатыСогласно данным, опубликованным министерством финансов, среди семей, которым полагается «маанак авода» (рабочая премия или выплата за занятость), 30% не реализуют свои права. «Маанак авода» представляет собой льготу для низкооплачиваемых работников, которая может увеличить их доход на сотни шекелей в месяц. К примеру, семья в которой хотя бы один из членов семьи получил премию, увеличила свой ежегодный доход почти на 4.333 шекеля нетто. В министерстве финансов не сочли необходимым объяснить, почему те, кто имеют право, не реализуют его, но можно предположить, что основной причиной является неведение, в котором находятся многие израильтяне, относительно своих прав — что и не позволяет им заполнить необходимые формы для получения денег от государства.Еще один показатель говорит о непонимании того, что же представляет собой премия. По оценкам Центрального статистического бюро, которое собирало данные, число семей, получающих премию, значительно ниже числа семей, сообщивших об этом в исследовании, проводимом ЦСБ. С другой стороны, те, кто получает премию и сообщили об этом в рамках исследования, отметили намного более высокую сумму по сравнению с выплачиваемой в рамках премии. Это отклонение стало причиной того, что размер выплат согласно исследованию ЦСБ на 60% ниже реальной суммы выплачиваемых премий. Такой результат говорит о непонимании израильтянами механизма выплат «рабочей премии».Согласно исследованию, около 80% выплат премии получают наименее обеспеченные семьи. Остальные 20% получают израильтяне из более обеспеченных слоев населения: несмотря на то, что средний доход семьи достаточно высокий, есть члены семьи, зарабатывающие низкую зарплату.Исследование Минфина показывает, что рабочие премии позволяют снизить на 0,8% число израильтян, находящихся за чертой бедности. Если в 2015 году почти 460.800 семей (почти 1.712,900 человек) в Израиле находились за чертой бедности, то рабочая премия помогла поднять над чертой бедности почти 3.700 семей (около 14.150 человек). Наиболее ощутимо влияние премии в семьях с двумя работающими родителями. Реализация права на получение премии теми, кто по тем или иным причинам не подал документы на ее получение, может поднять над уровнем бедности еще 1% семей.Получить всю необходимую информацию на русском языке в интернете можно по следующему адресу:https://www.misim.gov.il/shaamlib/gmMhsPdf/alonMaanakAvoda_rus.pdf