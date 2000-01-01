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IKEA построит новый торговый центр в Израиле 13.03 15:03   MIGnews.com

IKEA построит новый торговый центр в Израиле

Компания IKEA International подписала соглашение о создании нового торгового центра на территории регионального совета Мате Йехуда.

Новый магазин IKEA, площадью несколько десятков тысяч квадратных метров построят близ перекрестка Шимшон. Предполагается. что торговый центр даст работу сотням жителей Бейт-Шемеш и окрестностей.

Это станет уже пятым отделением IKEA в Изариле, после открытия торговых центров в Нетании, Ришон Ле-Ционе, Кирьят-Ата и Беэр-Шеве.
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