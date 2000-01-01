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DuPont покупает израильский стартап по опреснению воды | Фото:12.12 18:30   MIGnews.com

DuPont покупает израильский стартап по опреснению воды

Американский химический гигант DuPont подписал соглашение о приобретении основанного в Израиле стартапа Desalitech.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Desalitech, основанная на обратном осмосе, позволяет сэкономить до 35% энергии по сравнению с другими технологиями опреснения. Более того, она дешевле на 20% в производстве.

"Являясь мировым лидером в области инновационных решений для водоснабжения, мы стремимся предлагать способы решения водных проблем во всем мире. Это приобретение для очистки воды усиливает наше стратегическое намерение предоставить надежные технологии для решения текущих и будущих задач наших клиентов", – сказала президент DuPont Safety & Construction Роуз Ли.

По ее словам, компания сможет оказывать большое влияние на глобальный дефицит воды в мире, поскольку много партнеров и пользователей смогут получить доступ к этой эффективной и гибкой технологии очистки и повторного использования воды.

Данные по сделке, которая должна быть оформлена в январе 2020 года, не разглашаются. За время своего существования Desalitech мобилизовала у инвесторов 20 миллионов долларов.


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