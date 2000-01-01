DuPont покупает израильский стартап по опреснению воды

Desalitech, основанная на обратном осмосе, позволяет сэкономить до 35% энергии по сравнению с другими технологиями опреснения. Более того, она дешевле на 20% в производстве.
"Являясь мировым лидером в области инновационных решений для водоснабжения, мы стремимся предлагать способы решения водных проблем во всем мире. Это приобретение для очистки воды усиливает наше стратегическое намерение предоставить надежные технологии для решения текущих и будущих задач наших клиентов", – сказала президент DuPont Safety & Construction Роуз Ли.
По ее словам, компания сможет оказывать большое влияние на глобальный дефицит воды в мире, поскольку много партнеров и пользователей смогут получить доступ к этой эффективной и гибкой технологии очистки и повторного использования воды.
Данные по сделке, которая должна быть оформлена в январе 2020 года, не разглашаются. За время своего существования Desalitech мобилизовала у инвесторов 20 миллионов долларов.