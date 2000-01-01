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Электрическая компания согласовала `историческую` реформу | Фото:12.05 10:48   MIGnews.com

Электрическая компания согласовала "историческую" реформу

Совет директоров израильской электрической компании "Хеврат хашмаль" согласовал "историческую" реформу.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает The Times of Israel.

Ометим, что это связано с усилением конкуренции на местном рынке электроэнергии с целью создания более упорядоченной и эффективной компании.

Реформа предусматривает, что в течение следующих восьми лет энергетический гигант избавится от 1800 сотрудников, а многим сотрудникам, которые сохранят работу в "Хеврат хашмаль" придется освоить альтернативные должности и роли в новых государственных корпорациях, которые будут созданы в результате проведения реформы.

Кроме того, в течение ближайших пяти лет третьим сторонам будут проданы сразу несколько газовых электростанций, включая объекты в Рамат-Ховав, Алон-Тавор и др.

По данным издания, правительству Израиля необходимо будет утвердить эту реформу, для осуществления которой требуется в ближайшие десять лет инвестировать около семи миллиардов шекелей (2 млдр. долларов).
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