Ометим, что это связано с усилением конкуренции на местном рынке электроэнергии с целью создания более упорядоченной и эффективной компании.
Реформа предусматривает, что в течение следующих восьми лет энергетический гигант избавится от 1800 сотрудников, а многим сотрудникам, которые сохранят работу в "Хеврат хашмаль" придется освоить альтернативные должности и роли в новых государственных корпорациях, которые будут созданы в результате проведения реформы.
Кроме того, в течение ближайших пяти лет третьим сторонам будут проданы сразу несколько газовых электростанций, включая объекты в Рамат-Ховав, Алон-Тавор и др.
По данным издания, правительству Израиля необходимо будет утвердить эту реформу, для осуществления которой требуется в ближайшие десять лет инвестировать около семи миллиардов шекелей (2 млдр. долларов).