Elbit купил концерн IMI

Израильский производитель оружия Elbit купил бывший государственный концерн IMI Systems, (Israel Military Industries).
В заявлении министерства обороны и министерства финансов сообщается о том, что сумма сделки составила 1,8 миллиарда шекелей (520 миллионов долларов).
Слияние создаст компанию, производящую широкий спектр современных вооружений - от переносных ПТУР, высокоточных минометных снарядов и ракет (IMI) до систем авионики, дронов и систем сбора и обработки разведданных (Elbit).
После объявления о покупке акции Elbit поднялись на 5,7%.
Сделка заключена на фоне существенного увеличения израильского оружейного экспорта - до уровня 6,5 миллиарда долларов (на 800 миллионов долларов больше, чем в предшествующем году).
Совместная доля Elbi и IMI на израильском оружейном рынке превысит 30%.