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Elbit купил концерн IMI 12.03 08:00   MIGnews.com

Elbit купил концерн IMI

Израильский производитель оружия Elbit купил бывший государственный концерн IMI Systems, (Israel Military Industries).

В заявлении министерства обороны и министерства финансов сообщается о том, что сумма сделки составила 1,8 миллиарда шекелей (520 миллионов долларов).

Слияние создаст компанию, производящую широкий спектр современных вооружений - от переносных ПТУР, высокоточных минометных снарядов и ракет (IMI) до систем авионики, дронов и систем сбора и обработки разведданных (Elbit).

После объявления о покупке акции Elbit поднялись на 5,7%.

Сделка заключена на фоне существенного увеличения израильского оружейного экспорта - до уровня 6,5 миллиарда долларов (на 800 миллионов долларов больше, чем в предшествующем году).

Совместная доля Elbi и IMI на израильском оружейном рынке превысит 30%.
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