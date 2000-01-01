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Молодых израильтян тревожит жилищный вопрос | Фото: Thinkstock12.03 20:39   MIGnews.com

Молодых израильтян тревожит жилищный вопрос

Хотя и бытует мнение, что раньше трава была зеленее, вода мокрее и сахар слаще, молодые израильтяне оптимистично смотрят в будущее и видят в нем немало хорошего. Исследование, проведенного банком «СИТИ» среди израильтян в возрасте 18-24 года, показало, что молодые израильтяне оптимистично смотрят на свое будущее на рынке труда и верят в карьерный рост и возможность преуспеть, но полны пессимизма во всем, что касается возможности приобрести собственное жилье.

 В рамках глобального исследования, проведенного в 45 городах в 32 странах, в Израиле были опрошены молодые жители Тель-Авива. 63% из них верят в карьерный рост, что меньше чем, скажем, в крупных городах США, где 70% и более молодых верят в карьерный рост. 78% молодых жителей Тель-Авива полагают, что смогут получить лучшее, чем их родители, образование, 77% верят в то, что смогут достичь поставленных перед собой целей на рынке труда.

Несмотря на широко обсуждаемые проблемы в общественной медицине, 83% опрошенных молодых израильтян верят в то, что получаемое ими медицинское обслуживание более высокого качества чем то, которое получали их родители. В этом Израиль не уступает Сингапуру и Гонконгу. Всю картину портит тот самый квартирный вопрос. Во всем, что касается возможности приобретения собственного жилья, молодые израильтяне настроены очень пессимистично. Только 31% молодых людей, проживающих в Тель-Авиве, полагают, что их шансы приобрести собственную крышу над головой выше шансов, которые были у их родителей. Что интересно, молодые израильтяне не одиноки в своем пессимизме. Похожая картина наблюдается среди молодых людей в Лондоне, Токио и Мадриде.

И все же закончим на оптимистичной ноте. Молодые израильтяне лидируют по желанию работать в отрасли высоких технологий: 39% молодежи в Тель-Авиве хотят устроиться на работу в компании хай-тек.
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