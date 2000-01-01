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Сеть Super-Pharm `родила` дочку | Фото: AFP11.12 17:48   MIGnews.com

Сеть Super-Pharm "родила" дочку

Сеть Daily, которая является "дочкой" израильской розничной сети Super-Pharm, впервые будет продавать свежеприготовленные салаты, бутерброды и выпечку.

Первый филиал площадью 250 кв. м будет открыт в районе Рамат-Ган во втором квартале 2020 года, сообщают Globes со ссылкой на источники.

Уточняется, что формат новых филиалов будет отличаться от Super-Pharm. Магазины будут в два раза меньше стандартного размера, при входе появится отдел со свежеприготовленными продуктами, такими как салаты, бутерброды и выпечка, отдел туалетных принадлежностей и аптека. Косметика продаваться не будет.

Super-Pharm ранее не продавал свежеприготовленные продукты в своих филиалах, однако по закону в настоящее время запрещается продавать их в помещениях с фармацевтической продукцией. Чтобы решить эту проблему, новая сеть отделит аптеку от остальной части магазина.

Таким образом, "Супер-Фарм" будет конкурировать как с розничными конкурентами, так и с кафе и обычными продуктовыми магазинами. Тем не менее молочные продукты не будут продаваться в филиалах этой компанию.


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