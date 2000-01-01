11.09 12:45 MIGnews.com

Отставка Болтона обвалила цены на нефть

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Цены на нефть резко упали во вторник после того, как президент Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.Об этом сообщает CNN.Неожиданный уход Болтона вызвал предположение, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном может ослабнуть или, по крайней мере, вероятность военного конфликта – снизиться.Болтон был решительным сторонником кампании «максимального давления» администрации Трампа на Иран. Эта кампания была основана на жестких санкциях, которые привели к сокращению экспорта иранской нефти.Цена на американскую нефть упала на 2,2% до 57,30 доллара за баррель сразу после того, как Трамп написал в Твиттере об увольнении Болтона. Сырая нефть недавно торговалась около 57,75 доллара за баррель.