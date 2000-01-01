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Отставка Болтона обвалила цены на нефть | Фото: AFP11.09 12:45   MIGnews.com

Отставка Болтона обвалила цены на нефть

Цены на нефть резко упали во вторник после того, как президент Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает CNN.

Неожиданный уход Болтона вызвал предположение, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном может ослабнуть или, по крайней мере, вероятность военного конфликта – снизиться.

Болтон был решительным сторонником кампании «максимального давления» администрации Трампа на Иран. Эта кампания была основана на жестких санкциях, которые привели к сокращению экспорта иранской нефти.

Цена на американскую нефть упала на 2,2% до 57,30 доллара за баррель сразу после того, как Трамп написал в Твиттере об увольнении Болтона. Сырая нефть недавно торговалась около 57,75 доллара за баррель.


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