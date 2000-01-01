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Lufthansa уволит 22 000 сотрудников по всему миру | Фото:11.06 14:18   MIGnews.com

Lufthansa уволит 22 000 сотрудников по всему миру

Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 22 000 сотрудников - 16% своей рабочей силы, из-за медленного восстановления после пандемии коронавируса, сообщает AFP.

"Восстановление спроса в секторе воздушного транспорта в обозримом будущем будет медленным", - заявили в авиакомпании.

После кризиса группа будет эксплуатировать примерно на 100 самолетов меньше, что приведет к "22 000 сокращений штатных должностей в Lufthansa, половина из которых в Германии".

Согласно сообщению Fox Business News, всего несколько недель назад компания надеялась, что не более 10 000 работников потеряют свои рабочие места.

На прошлой неделе Lufthansa пообещала реструктурировать компанию, сокращая рабочие места и продавая активы, чтобы погасить государственную помощь в размере 9 миллиардов евро.


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