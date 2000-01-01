11.06 14:18 MIGnews.com

Lufthansa уволит 22 000 сотрудников по всему миру

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Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 22 000 сотрудников - 16% своей рабочей силы, из-за медленного восстановления после пандемии коронавируса, сообщает AFP."Восстановление спроса в секторе воздушного транспорта в обозримом будущем будет медленным", - заявили в авиакомпании.После кризиса группа будет эксплуатировать примерно на 100 самолетов меньше, что приведет к "22 000 сокращений штатных должностей в Lufthansa, половина из которых в Германии".Согласно сообщению Fox Business News, всего несколько недель назад компания надеялась, что не более 10 000 работников потеряют свои рабочие места.На прошлой неделе Lufthansa пообещала реструктурировать компанию, сокращая рабочие места и продавая активы, чтобы погасить государственную помощь в размере 9 миллиардов евро.