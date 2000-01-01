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Выбран консорциум производителей продуктов питания | Фото:11.06 21:08   MIGnews.com

Выбран консорциум производителей продуктов питания

Во вторник Управление по инновациям Израиля выбрало консорциум производителей продуктов питания и венчурный фонд для запуска своего нового инкубатора пищевых продуктов на севере Израиля, пишет The Times of Israel.

Ведомство заявило, что после восьмимесячного тендера оно выбрало группу, включающую Tnuva, крупнейшего производителя продуктов питания в Израиле; Tempo Beverages, израильскую компанию по производству напитков; основанное в Иерусалиме акционерное краудфандинговое предприятие OurCrowd и венчурный фонд США Finistere Ventures для восьмилетней лицензии на эксплуатацию инкубатора Sparks в северном городе Кирьят-Шмона.

Партнеры будут помогать предпринимателям, у которых есть инновационные идеи для пищевой промышленности - от альтернативных белков и улучшения питательной ценности до функциональных ингредиентов и эффективности цепочки поставок.

Используя обширную сеть отраслевых партнеров, предприниматели получат прямой доступ к ведущим мировым производителям продуктов питания и напитков.


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