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Коронавирус разрушил рынок airbnb  в Израиле 11.03 08:25   MIGnews.com

Коронавирус разрушил рынок airbnb в Израиле

По сообщениям в израильских СМИ, меры по предотвращению распространения коронавируса нокаутировали рынок краткосрочной аренды квартир, в том числе, сдающихся через популярную международную платформу  airbnb.

Один из владельцев квартир сообщил порталу ynet: “Я опустил цены до дна, это - ситуация клинической смерти”. Другой сообщает: “Я так привык к отменам. я уже не помню, как выглядят новые заказы”. Третий предлагает: “Как насчет того, чтобы хозяева квартир гостили друг у друга. Так наша собственность не будет пустовать, и мы сможем писать другу другу обзоры”.

Владелица 20 квартир в Тель-Авиве сообщила: "Мы уже понизили цены более чем на 50%. Мы начинаем думать о том, что пора переходить на рынок долгосрочной аренды и сдавать квартиры израильтянам на два-три месяца, по меньшим ценам, само-собой разумеется".

Некоторые владельцы квартир сообщают о том, что иногда неожиданно получают заказы на 14 дней и “все понимают, что это значит”.

Прина Карл, владелица виллы на берегу моря в Нетании говорит: “Зарубежный туризм сократился на 50%, внутренний - на 90%. Уровень занятости у нас - не более 30%. речь идет о 9-комнатной вилле для групп туристов, которые, само-собой разумеется, перестали приезжать”.


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