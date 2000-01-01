11.03 08:25 MIGnews.com

Коронавирус разрушил рынок airbnb в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщениям в израильских СМИ, меры по предотвращению распространения коронавируса нокаутировали рынок краткосрочной аренды квартир, в том числе, сдающихся через популярную международную платформу airbnb.Один из владельцев квартир сообщил порталу ynet: “Я опустил цены до дна, это - ситуация клинической смерти”. Другой сообщает: “Я так привык к отменам. я уже не помню, как выглядят новые заказы”. Третий предлагает: “Как насчет того, чтобы хозяева квартир гостили друг у друга. Так наша собственность не будет пустовать, и мы сможем писать другу другу обзоры”.Владелица 20 квартир в Тель-Авиве сообщила: "Мы уже понизили цены более чем на 50%. Мы начинаем думать о том, что пора переходить на рынок долгосрочной аренды и сдавать квартиры израильтянам на два-три месяца, по меньшим ценам, само-собой разумеется".Некоторые владельцы квартир сообщают о том, что иногда неожиданно получают заказы на 14 дней и “все понимают, что это значит”.Прина Карл, владелица виллы на берегу моря в Нетании говорит: “Зарубежный туризм сократился на 50%, внутренний - на 90%. Уровень занятости у нас - не более 30%. речь идет о 9-комнатной вилле для групп туристов, которые, само-собой разумеется, перестали приезжать”.