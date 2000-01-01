11.03 15:31 MIGnews.com

Нетаниягу: на стабилизацию экономики будет выделено 10 млрд

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Правительство предоставит 10 миллиардов шекелей в качестве "первой помощи" для израильской экономики, чтобы преодолеть последствия вспышки коронавируса.Такое заявление 11 марта сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на совещании по подготовке экономики к кризису, вызванному коронавирусом. Совещание состоялось в канцелярии премьер-министра."Мы внимательно следим за развитием событий, и коронавирус оказал огромное влияние на мировую и израильскую экономику. Наша программа состоит в том, чтобы обеспечить непрерывное функционирование экономики. Мы предоставим пакет в 10 миллиардов шекелей", – подчеркнул он.Этот пакет является расширением фонда для пострадавших предприятий, о котором объявил Нетаниягу на заседании правительства в воскресенье. Он может быть расширен в случае необходимости."Недостатка в товарах нет и не будет. Причина проста – большая часть груза прибывает по морю. Мы позаботимся о том, чтобы этот фактор не пострадал. Есть также вопрос, касающийся авиаперевозок, и мы сделаем все возможное, чтобы это продолжалось", – подчеркнул израильский премьер.По его словам, финансовая поддержка авиационной отрасли, в том числе израильского авиаперевозчика El Al, будет предоставлена в дополнение к пакету помощи.