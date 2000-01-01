Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Государственный контролер изучает вопрос газовой платформы | Фото:10.08 16:07   MIGnews.com

Государственный контролер изучает вопрос газовой платформы

В условиях ожесточенной оппозиции со стороны экологов и других лиц государственный контролер попытается выяснить, почему строительство объекта, предназначенного для промышленной добычи газа, осуществляется в непосредственной близости к израильскому побережью.

Об этом в пятницу, 10 августа сообщает The Times of Israel.

Собеседник издания, имя которого не называется, добавил, что речь идет о промышленном объекте, который планируют разместить в пределах крупнейшего в Израиле месторождения, которое было открыто всего в десяти километрах от побережья.

Источник издания рассказал, что представители местных властей, группы граждан и неправительственные организации ведут 11-часовую кампанию, чтобы отменить решение и отодвинуть платформу, по меньшей мере, на 125 километров от береговой линии.

Протестующие опасаются, что строительство платформы столь близко к густонаселенным районам страны, может обернуться экологической катастрофой.

Однако правиетльство Израиля и техасская компания-оператор Noble Energy решительно отрицают мнение противников идеи, и утверждают, что платформу разместят в 9,7 километра от побережья.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:08
Новый комиссар UNHRC будет решать проблемы Израиля
17:54
В Канаде неизвестный открыл стрельбу: 4 человека погибли
17:38
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону
17:09
ЦАХАЛ: ограничения на юге Израиля были отменены
16:57
В Иране не видят смысла в переговорах между Трампом и Рухани
16:23
Эрдоган: У них есть доллары, зато с нами - Бог
15:10
В США основателя Broadcom обвинили в торговле наркотиками
14:56
Шели Яхимович хвалит правительство Нетаниягу
14:32
Турция отказалась от участия в "Евровидении" в Израиле
13:55
Перемирие - ошибка: Юг страны требует ввести войска в Газу
13:10
Соорганизатора теракта 2001 года в США освободят досрочно
12:39
Генерал: "Меня тошнит от стыда за перемирие с ХАМАСом"
12:12
Германия разрешила свастику и Гитлера в видеоиграх
11:49
Депутат из коалиции: Либерман - худший министр обороны
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus