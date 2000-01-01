Государственный контролер изучает вопрос газовой платформы
В условиях ожесточенной оппозиции со стороны экологов и других лиц государственный контролер попытается выяснить, почему строительство объекта, предназначенного для промышленной добычи газа, осуществляется в непосредственной близости к израильскому побережью.
Собеседник издания, имя которого не называется, добавил, что речь идет о промышленном объекте, который планируют разместить в пределах крупнейшего в Израиле месторождения, которое было открыто всего в десяти километрах от побережья.
Источник издания рассказал, что представители местных властей, группы граждан и неправительственные организации ведут 11-часовую кампанию, чтобы отменить решение и отодвинуть платформу, по меньшей мере, на 125 километров от береговой линии.
Протестующие опасаются, что строительство платформы столь близко к густонаселенным районам страны, может обернуться экологической катастрофой.
Однако правиетльство Израиля и техасская компания-оператор Noble Energy решительно отрицают мнение противников идеи, и утверждают, что платформу разместят в 9,7 километра от побережья.