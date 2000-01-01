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В Иране отреагировали на новые американские санкции | Фото:10.01 20:48   MIGnews.com

В Иране отреагировали на новые американские санкции

Новые санкции Вашингтона против иранского режима являются "символическими".

Такое заявление сделал заместитель советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным делам Мохсен Коми, который угодил в список США, передает The Jerusalem Post.

"Введение санкций является символическим для Америки и для меня, потому что эта мера не будет иметь экономического влияния и не будет компенсировать ракетный обстрел, а также не принесет уважения Вашингтону", – сказал он.

По словам Резаи, он гордится тем, что попал в санкционный список Вашингтона.


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